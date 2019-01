Pijnders starten voorbereidingen Ros Beiaardommegang 2020 Nele Dooms

22 januari 2019

15u02 0 Dendermonde De Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde heeft het startschot gegeven voor de voorbereidingen van de nakende Ros Beiaardommegang in mei 2020. Trainingen met een speciale houten constructie starten nog dit jaar. Deze zomer zal ook een Wildemanloop plaatsvinden.

Als er in Dendermonde één groep is die als geen ander uitkijkt naar de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang, dan zijn het wel de pijnders. De stoere mannen die het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde dragen zijn momenteel met een zestigtal. In het stadhuis van Dendermonde gaven ze met een infovergadering het startschot voor de voorbereidingen voor de ommegang in mei 2020. De pijndersgilde telt momenteel een zestigtal actieve leden. Alleen ‘de beste’ zullen uiteindelijk het Ros Beiaard mogen dragen. Daar zijn drie teams voor nodig, die elkaar tijdens de optocht afwisselen.

“Alleen die pijnders die aan alle activiteiten van de gilde deelnemen, maken kans om het Ros Beiaard te torsen”, maakt deken Gustaaf Mannaert duidelijk. “Bovendien moet iedereen een individuele test ondergaan om te bekijken of hij het dragen aankan. Daarvoor wordt een speciale houten draagconstructie gemaakt door de schrijnwerker van de stad. In maart en april zullen daar de proeven mee plaatsvinden. Daarna volgt er nog een grotere houtstructuur voor een ganse ploeg. Daarmee zullen de teamgeest en het dragen in groep mee getest worden. Ook de trainingsoefeningen zullen hiermee gebeuren.”

Wildemanloop

Stelselmatig maakt het gildebestuur haar definitieve selectie voor de teams van de ommegang. “Maar naast dragers hebben we natuurlijk ook pijnders nodig die andere functies tijdens de ommegang vervullen”, zegt Mannaert. “Zo zijn ook schragen- en jevenerdragers nodig. Anderen krijgen een rol als figurant in de optocht. Bedoeling is om alle rollen in consensus te verdelen. Aan gehakketak en negatieve perceptie daarrond heeft niemand iets.”

In de volgende reuzenommegang Katuit komende zomer krijgen de pijnders al een prominente rol, zodat ze al goed in de kijker zullen lopen. Diezelfde zomer zal ook een nieuwe Wildemanloop plaatsvinden. Dat is een eeuwenoude traditie en gaat terug tot de veertiende eeuw, toen de pijnders als scheepslossers actief waren. Wie wilde toetreden, werd na een proefperiode als ‘wildeman’ door de stad gejaagd en moest zich bewijzen aan de hand van praktische proeven. De Gilde gebruikt de wildemanloop nu om nieuwe kandidaten die pijnder willen worden te beoordelen. “Er zijn verschillende mannen die ondertussen een zoon hebben die ook pijnder wil worden”, zegt Mannaert. “Dat is overigens eigen aan onze gilde, het pijnderschap gaat alleen over van vader op zoon.”

De Wildemanloop zal plaatsvinden tijdens een Dendermondse Avond op de Grote Markt, de week voor Katuit. In afwachting daarvan plannen de pijnders ook nog een gezamenlijke uitstap en rondgang door de stad met de Ros Beiaard Harmonie. Het zijn ook pijnders die de komende maanden zullen instaan voor de bedeling van het Ros Beiaardmagazine in Groot-Dendermonde. Daar komen zes edities van uit.