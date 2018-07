Piet Van Hoyweghen: Historische grille van woning Kerkstraat 14 juli 2018

02u40 0

Piet Van Hoyweghen, bewoner uit de Kerkstraat, toont de metalen grille is uitgestald. "Aan dit object hing een etiket met vermelding 'afkomstig van een woning uit de Kerkstraat'. Toen ik een oude afbeelding vond van de voorgevel van de privéwoning die wij nu betrekken, was de gelijkenis met het ornament boven de voordeur treffend", zegt Van Hoyweghen. "Het kan niet anders dan dat deze grille vroeger onze woning sierde. Dat vind ik heel bijzonder." De grille was onderdeel van de vooroorlogse herenwoning van nijveraars Roos-Geerinck-De Naeyer. "Ik hoop dat veel bezoekers er de schoonheid van zullen ontdekken." (DND)