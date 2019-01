Piet Buyse voorzitter van nieuwe Zoneraad voor Brandweerzone Oost Nele Dooms

03 januari 2019

Net als de verschillende gemeenteraden in Vlaanderen heeft zopas ook de Zoneraad van de Brandweerzone Oost een nieuwe start genomen. In de zoneraad zetelen onder andere de burgemeesters van de aangesloten gemeenten Dendermonde, Lokeren, Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Zele en Hamme. De voorbije periode was de Lokerse burgemeester Filip Anthuenis de voorzitter van de Zoneraad. Hij geeft voor de volgende bestuursperiode de fakkel door aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse. Dendermonde is sowieso het centrum van de Brandweerzone Oost. “Nieuw is dat we de naam van het vroegere ‘Hulpverleningszone’ wijzigen naar ‘Brandweerzone’. Dat is correcter, omdat de ambulancediensten niet langer deel uitmaken van deze werking”, zegt Buyse. “Een eerste opstart van de zone is ondertussen achter de rug en dat was geen sinecure. Er moesten heel wat moeilijke beslissingen genomen worden, maar dat gebeurde altijd in de beste onderlinge verstandhouding. Hopelijk kunnen we op dit elan ook de komende jaren voortwerken. De verschillende korpsen binnen onze brandweerzone werken alleszins al als één ploeg samen. Ze leveren topwerk en dat is alleen maar in het belang van de veiligheid van onze bevolking.” De startvergadering van de nieuwe Zoneraad werd donderdagmiddag in het stadhuis van Dendermonde gegeven.

