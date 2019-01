Piet Buyse: "Derde termijn met nog altijd evenveel goesting" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Nele Dooms

05 januari 2019

10u43 0 Dendermonde Piet Buyse (CD&V), met 5.412 voorkeurstemmen bij de voorbije verkiezingen alweer dé stemmenkampioen van Dendermonde, begint zijn derde termijn als burgemeester. Sleet zich er zeker nog niet op, zo verzekert hij zelf. "Ik heb er nog altijd ongelooflijk veel goesting in", klinkt het. "Het werk is nooit af."

Piet Buyse had er eerst al een legislatuur als schepen van onder andere Mobiliteit en Openbare Werken opzitten toen hij het in 2006 tot burgemeester van de Ros Beiaardstad schopte. Hij deed dat toen met een niet onverdienstelijke score van 4.019 voorkeursstemmen. Zes jaar later, bij de verkiezingen in 2012, wist hij dat aantal bijna te verdubbelen tot een monsterscore van 7.761. Het maakte hem tot absolute topman van de Dendermondse politiek. Bij de jongste verkiezingen behaalde Buyse weliswaar zo'n tweeduizend stemmen minder, maar met 5.412 gekleurde bolletjes achter zijn naam blijft hij toch dé stemmenkampioen.

"Al ben ik op zo'n momenten, als de verkiezingsresultaten binnen zijn, allerminst met mijn eigen persoonlijke score bezig", verzekert Buyse. "Het is op dat ogenblik de uitslag van de partij die telt. Daarmee worden de kaarten geschud om nieuwe coalitieonderhandeling al dan niet te kunnen opstarten. Pas achteraf komt de persoonlijke score in de kijker. Het is een waardemeter, een grote test, of de Dendermondenaren vinden dat ik het goed deed en vertrouwen in me blijven hebben. Dat bleek toch bij de voorbije verkiezingen. Heel wat Dendermondenaren spraken me sindsdien ook al aan dat ze blij zijn dat ik burgemeester blijf. Dat geeft me een positief gevoel om er weer zes jaar tegenaan te gaan."

De Dendermondse burgervader toont alleszins nog genoeg drive om van zijn Dendermonde de komende jaren een nog betere stad te maken. "Dat is ook de reden waarom ik zo graag nog voortdoe", zegt hij. "Het werk is nooit af. Er zijn de voorbije legislatuur veel projecten opgestart die ik heel graag wil afwerken: een nieuwe toekomst voor de Hollandse Kazerne bijvoorbeeld en een heropwaardering voor de De Bruynkaai en de stationsomgeving. En ik loop ook met nog heel wat nieuwe ideeën rond voor onze stad. In de binnenstad moet het water weer prominenter aanwezig worden. Dendermonde was er vroeger mee veraderd. Met de nodige accenten kunnen we daar opnieuw naar verwijzen. Er zijn ook heel wat verborgen pareltjes in onze stad, die met de juiste highlights voor een meerwaarde kunnen zorgen."

Dat ideeën opdoen stopt volgens Buyse nooit. "Burgemeester zijn is geen job van 9 to 5, daar sta je mee op en ga je mee slapen", zegt hij. "Ik probeer regelmatig te ontspannen, maar echt loslaten doet dat je nooit. Zelfs op reis ben ik met de stad bezig. De bankstellen die onze Grote Markt mooi afsluiten van het verkeer bracht ik bijvoorbeeld mee uit Dijon, voor de verlichtig van het viaduct tussen Dendermonde en Sint-Gillis kreeg ik inspiratie in Lyon. Overal zijn toffe dingen te zien die we ook in Dendermonde kunnen waarmaken. Burgemeester zijn, dat is een levenswerk, vanuit een passie voor een stad en de inwoners. Ik zie die doodgraag en dan heb je er veel voor over. Anderzijds vind ik het gewoon een heel grote eer om burgemeester voor Dendermonde te mogen zijn."

Bespaard

Buyse vindt van zichzelf dat hij de voorbije twee legislaturen lang geen slecht parcours aflegde. Al gebeurde besturen allerminst in gunstige omstandigheden. De financiële toestand van de stad zorgde ervoor dat er serieus bespaard moest worden. Dat daardoor projecten sneuvelden of uitgesteld werden, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van de Torrestraat, heropwaardering van divers erfgoed in de stad en de realisatie van een jeugdcentrum in Appels, was volgens Buyse onvermijdelijk. "Voordeel is wel dat de financiële toestand van de stad er ondertussen rooskleuriger uitziet. Ik ben er vooral trots op dat we dit kunnen verwezenlijken hebben zonder de belastingen te verhogen, maar wel door vooral te besparen op werkingskosten. Ondertussen zijn we toch blijven investeren in de stad. Ik vond het in volle verkiezingstijd erg te moeten horen dat de stad zes jaar lang had stilgestaan. Dat is absoluut niet waar."

'Weinig power'

Die sneren van een 'stilstaand Dendermonde' en 'weinig power, er is alleen maar wat op de winkel gepast' kwamen anders wel van het adres van toenmalige opppositiepartij N-VA. Net die partij die nu coalitiepartner wordt van CD&V om de komende zes jaar een meerderheid te vormen. Toch verwacht Buyse geen problemen. "N-VA deed die uitspraken als opppositiepartij. The role of the opposition is to oppose, dat is nu eenmaal zo", zegt hij. "Een opppositiepartij kan niet altijd juichen dat alles goed gaat en moet kritisch zijn. Dat houdt de meerderheid ook scherp. Tijdens verkiezingsdebatten bleek trouwens dat de verschillende partijen eigenlijk over heel veel zaken op dezelfde golflengte zitten. Dat doet me erin geloven dat we ook, zelfs na achttien jaar met sp.a, ook met N-VA een mooi verhaal kunnen van maken. Zowel CD&V als N-VA hebben echt de vaste wil om degelijk samen te werken voor een beter Dendermonde. Dat zal volgens mij ook beter lukken dan met het andere alternatief van een vierkleurencoalitie die na de verkiezingen een mogelijkheid was."

De eerste prioriteiten voor Dendermonde zijn voor Buyse duidelijk. "Al jaren lopen er dossiers om langs drukke gewestwegen voor degelijke fietspaden te zorgen", zegt hij. "Velen ervan werden zelfs al opgestart toen ik nog schepen van Mobiliteit was. Dendermonde is een scholenstad en kent ongelooflijk veel fietsers. Het is de bedoeling om de komende zes jaar die fietspaden te verbeteren. Ook met de dekenale OLV-kerk en omgeving zijn er plannen. Die kerk is één van onze grootste culturele schatten en erg waardevol religieus erfgoed. Meer mensen moeten dat weten en ervan genieten. Daarbij moet ook de omgeving, het kerkplein, een opwaardering krijgen met meer licht en groen. De zorg voor het kilmaat zal de rode draad vormen de komende jaren. We hebben er zelfs een schepen van Klimaat voor aangesteld. Dit is enorm belangrijke materie. Dendermonde zet hier al langer op in en de resultaten rond onder andere en daling van CO2-uitstoot zijn spectaculair. De stijging van de zeespiegel, dat moeten we echt mee helpen voorkomen. Anders stroomt ook Dendermonde onder water. Ik wil dat ook onze achterkleinkinderen nog een Dendermonde hebben."

Dat Buyse ondertussen al zestig jaar is, is voor hem geen hinderpaal om voort te doen. "Natuurlijk is het burgemeestersschap geen evident leven", zegt hij. "En ik ben geen twintig meer. Dat voel je soms. Maar ik heb de fiets die mijn conditie op peil houdt. In de stad doe ik al mijn verplaatsingen op mijn fiets. Dat is gezond en goed voor het milieu. Mijn mentale fitheid hou ik op peil door parttime les te blijven geven in het Oscar Romerocollege. Dat is ook de omgeving waar ik gewoon 'Piet' blijf. Dat houdt een mens met de voeten op de grond."

Die fiets maakt Buyse ook meer aanspreekbaar voor de inwoners. Het past in zijn visie rond een goede burgemeester zijn. "Ik vind dat een goede burgemeester betrokken én toegankelijk moet zijn voor zijn bevolking, of het nu gaat om jongeren die 'op de selfie' met mij willen, inwoners die me willen spreken over een probleem waar ze mee kampen of bedrijfsleiders die noden voor hun firma hebben. Het spreekuur in mijn kabinet heb ik afgeschaft, maar ik ben wel altijd beschikbaar op afspraak. En met de fiets of wandelend door de straat, ben ik eigenlijk een wandelend spreekuur. Dat nabij-zijn vind ik belangrijk. Maar een burgemeester heeft ook een PR-functie om inwoners te enthousiasmeren voor de visie die je voor de stad ontwikkelt. Dat werkt als het vanuit de buik komt. Authenticiteit is het sleutelwoord, en dat blijft zo de komende zes jaar." (DND)