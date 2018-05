Picknicken op dag van het park 25 mei 2018

Wie wil, kan aanstaande zondag 27 mei genieten van een gezellige familiepicknick. Aanleiding is de jaarlijkse Dag van het Park. De picknick vindt plaats in het Kalendijkgebied, vlakbij zwembad Olympos aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Wie wil deelnemen, brengt een gevulde picknickmand mee. De stad zorgt voor een drankje en een picknick-dekentje. Kinderen kunnen zich uitleven in de natuur of op de speeltuin. Ze krijgen bovendien een gratis ticket voor het zwembad. Na de picknick vindt een fietstocht langs onder andere de Sint-Onolfspolder plaats. Die start stipt om 14.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Er is een tussenstop voorzien. Inschrijven voor de picknick en fietstocht is niet nodig. Iedereen is welkom. Info: 052/25.11.25 of groenbeleid@dendermonde.be. (DND)