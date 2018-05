Picknick op Dag van het Park 19 mei 2018

Voor de jaarlijkse Dag van het Park vindt op zondag 27 mei een familiepicknick plaats in het Kalendijkgebied aan Zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Bezoekers kunnen zelf hun eten meebrengen, de stad staat in voor drank en picknickdekentjes. Nadien is er om 14.30 uur een fietstocht. Die duurt twee uur. Ouders met kinderen die niet fietsen, kunnen gratis zwemmen in Olympos. Info: 052/25.11.25 of groenbeleid@dendermonde.be. (DND)