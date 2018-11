Pianomuziek in CC Belgica Nele Dooms

20 november 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde heeft op vrijdag 23 november de muzikant Rui Massena te gast. Hij is de meest charismatische dirigent-pianist-componist die Portugal rijk is. Hij maakt momenteel een kleine concerttour en doet daarbij ook Dendermonde aan. Recent verscheen zijn nieuwste ‘III’. Voor het eerst treedt hij in België op. Voor de concerttour laat Rui Massena zich begeleiden op gitaar door Rui Moreira. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 14 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.