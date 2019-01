Piano en zang in Jazzbunker Nele Dooms

17 januari 2019

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde ontvangt op zaterdag 19 januari zanger-pianist Dom PIPKIN uit Engeland. Hij brengt New Orleans jazz. Het concert vindt plaats om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky TonkJazzbunker, aan de LeopoldII-laan. De toegang is gratis. Info: www.honkytonk.be.