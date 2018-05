Peukentegel aan De Volkswoningen 05 mei 2018

Dendermonde beschikt over een eerste peukentegel. Die is geplaatst aan de nieuwbouw van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, aan de Pijnderslaan in de wijk het Keur. Peukentegels zijn rasters in het voetpad, waar rokers hun peuk in kunnen werpen. Zij worden gebruikt in de strijd tegen zwerfvuil en gaan rondslingerende sigarettenpeuken in het straatbeeld tegen. Gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) drong eerder al bij het stadsbestuur aan om op diverse locaties dergelijke peukentegels te voorzien. In afwachting daarvan is een eerste peukentegel dus al een feit dankzij De Volkswoningen. Die pikte de suggestie van Cleemput op en plaatste een exemplaar bij hun gloednieuwe kantoren. "Een huisvestingsmaatschappij draagt mee de verantwoordelijkheid voor propere en nette buurten, zodat wij meteen gevolg hebben gegeven aan het voorstel om een peukentegel te installeren", zegt voorzitter Marcel Segers. (DND)