Petitie voor oefenterrein voor leerling-automobilisten 07 juli 2018

02u33 0 Dendermonde Jong Vld wil een oefenterrein voor leerling-automobilisten, en diende daarom een petitie met 400 handtekeningen in. Maar Schepen Niels Tas zegt niet direct de oppurtiniteit te zien om zo'n terrein in te richten.

Jong Vld Dendermonde overhandigde een petitie voor de inrichting van een oefenterrein voor leerling-automobilisten aan schepen van mobiliteit Niels Tas (SP.A). "De ongeveer vierhonderd handtekeningen die we verzamelden bewijzen dat er wel degelijk vraag is naar zo'n oefenterrein", zegt Maarten De Boeck van Jong Vld. "We hopen daarom dat de schepen het idee dat hij eerder afwees toch opnieuw in overweging neemt."





Jong Vld vindt dat Dendermonde slechts een zeer beperkt aanbod aan oefenfaciliteiten voor leerling-automobilisten ter berschikking heeft. "Maar de Dendermondse jeugd heeft wel degelijk nood aan een omgeving om veilig, zonder risico voor andere weggebruikers, de basisvaardigheden van autorijden en parkeren te leren", zegt De Boeck. "Zeker nu het nieuwe, strengere praktijkexamen nóg meer ervaring in manoeuvres vergt van de leerling is dit geen luxe." Het voorstel dat Open Vld tijdens de gemeenteraad in februari bracht, werd toen door de meerderheid niet weerhouden wegens "geen draagvlak, geen ruimte en geen nood aan zo'n terrein". Met de petitie willen de Vld-jongeren de nood aantonen. Schepen Tas blijft erbij dat hij niet direct de opportuniteit ziet. "Er zijn wel locaties, zoals parkeerterreinen, om op te oefenen", zegt hij. "We vinden het als stad niet meteen onze taak om zo'n terrein in te richten." (DND)