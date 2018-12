Peter blaast Roxy nieuw leven in Nele Dooms

06 december 2018

12u06 0 Dendermonde Peter De Maertelaere en zijn vrouw Jacqueline De Schepper blazen het vroegere café Saske en de daaraan verbonden feestzaal Roxy nieuw leven in. Met ‘Saske 3 voor 2' heeft het stadscentrum er een brasserie bij. In Zaal Roxy vinden feestnamiddagen met tal van artiesten plaats.

De Roxy was de voorbije jaren in heel wat verschillende handen en stond regelmatig leeg. Maar horecaman Peter De Maertelaere wil het tij keren. “Ik ben al sinds de jaren tachtig actief in de horeca”, vertelt hij. “In 2016 startte ik een zoektocht naar een pand waar ik volledig mijn ding mee kon doen. Zo kwam ik in Dendermonde bij de Roxy terecht. De feestzaal heeft een enorm potentieel waar ik in geloof. Het café kreeg bovendien een opknapbeurt tot gezellige brasserie. We beginnen hier van nul af aan en willen er een mooi verhaal van maken.”

Om de boel te doen draaien, zocht De Maertelaere naar eigen zeggen naar ‘het gat in de markt in Dendermonde’. “Ik stelde vast dat hier voor 35- en 45-plussers niet al te veel aanbod is”, stelt hij. “Daar wil ik verandering in brengen. Deze doelgroep wil echt nog wel buiten komen en plezier maken. Ik zorg voor een aanbod. Dat zijn ‘dance and fun’-namiddagen elke tweede dinsdag en derde zondag van de maand, met veel artiesten, zangers en muziek.”

De naam ‘Saske 3 voor 2' is niet toevallig gekozen. “Dat slaat op ons concept”, klinkt het. “Wie hier met drie personen komt eten, betaalt slechts voor twee hoofdgerechten. We bieden hier overigens niet alleen brasseriekeuken, maar ook heel wat verfijnde gerechten.”

Saske 3 voor 2 bevindt zich aan de Sint-Jorisgilde in Dendermonde. Zaal Roxy wil De Maertelaere ook ter beschikking stellen van Dendermondse verenigingen en inwoners.