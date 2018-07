Personenwagen uitgebrand op parking 05 juli 2018

Aan de parking van binnenspeeltuin Play-In op de Oude Vest in Dendermonde is dinsdagochtend een personenwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd op de parking toen er plots hevige rook en vlammen te zie waren. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet meer voorkomen dat het voertuig volledig vernield werd. Hoe het vuur ontstaan is aan de wagen is op dit moment nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. (KBD)