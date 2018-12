Personeel ziekenhuis Sint-Blasius toont warm hart Nele Dooms

18 december 2018

Dat het personeel van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde het hart op de juist plaats heeft, is nogmaals bewezen. Verschillende medewerkers van het ziekenhuis zijn betrokken bij initiatieven rond gezondheid of armoedebestrijding. Daarvoor organiseerden ze de voorbije maanden activiteiten om geld in te zamelen. Het ziekenhuis bundelde dat in een grote cheque-overhandiging aan diverse goede doelen. De vzw Nierpatiënten Dendermonde, KARUS vzw, INGOBYI vzw, Warm Hart vzw van de Stichting Alzheimer, de MS-Liga Vlaanderen, de ALS Liga, het Kinderkankerfonds en Broederlijk Delen ontvingen allemaal een cheque. De directie van het ziekenhuis deed daar nog eens 500 euro bovenop.