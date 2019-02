Personeel Hero Construct op de loop voor Kom op Tegen Kanker Nele Dooms

19 februari 2019

Vier personeelsleden van bouwbedrijf Hero Construct uit de Reihaegenstraat in Baasrode zullen deelnemen aan de loopwedstrijd van Kom Op Tegen Kanker. De werknemers hebben alvast een gepaste slogan met “1 Team, All HEROes”. “Het gaat om een wedstrijd waarbij na elke tien kilometer een extra persoon aansluit”, zeggen Dirk Roosenboom, Davy Rooman, Jeroen Goossens en Wout Vereeken die samen “Hero for Heroes” vormen. “Dat maakt dat de eerste persoon 40 kilometer loopt, en de volgende vervolgens 30, 20 en 10 kilometer. Samen over de finish komen is het streefdoel.” Om te starten moet 2.500 euro betaald worden. Dat geld gaat volledig naar het goede doel. “Om onze startsom bij elkaar te krijgen, hebben we al een koekjes- en chocoladeverkoop en een quiz georganiseerd”, klinkt het. “Maar de grootste steun komt van ons bedrijf zelf dat bij wijze van verrassing een cheque van 2.500 euro in onze handen duwde. Zo zijn we al zeker van onze deelname.” De wedstrijd vindt plaats op zondag 24 maart in de Schorre in Boom.