Perskring reikt jaarlijkse trofeeën uit

Nele Dooms

25 februari 2019

De Dendermondse Perskring heeft in zaal Belgica BiS van Dendermonde haar jaarlijkse Persprijzen uitgereikt. Met de trofeeën, beeldjes ontworpen door kunstenaar Staf Vinck, wil de vereniging elk jaar stille werkers, vrijwilligers of personen of verenigingen die zich bijzonder verdienstelijk maken of voor regionale uitstraling zorgen, in de bloemetjes zetten. Deze keer ging de prijs in de categorie socio-cultureel naar stand-up comedienne Amelie Albrecht. Zij won onlangs Humo’s Comedy Cup. In de categorie sport was turnster Axelle Klinckaert verdiende winnaar. Voor levenslange verdienste werd Guido Nobels, al jarenlang stuwende kracht achter fietsclub Club 71 in Grembergen, gevierd.