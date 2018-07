Perskring plant drie verkiezingsdebatten Nele Dooms

19 juli 2018

11u07 0 Dendermonde De Dendermondse Perskring plant in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober drie verkiezingsdebatten. Het werkingsgebied van de Perskring omvat Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout en in elk van deze gemeenten zal een debat plaatsvinden.

Een eerste vindt plaats op dinsdag 18 september om 20 uur in Lebbeke. Geïnteresseerden zijn dan welkom in Vrije Basisschool Dorp, aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Op maandag 24 september is Buggenhout aan de beurt. Het verkiezingsdebat daar vindt plaats om 20 uur in de Orangerie, aan de Vekenstraat in Opdorp. En tot slot is er het Groot Dendermonds Kopstukkendebat op dinsdag 2 oktober in Cultuurcentrum Belgica. Op de drie locaties is het debat opgebouwd volgens eenzelfde concept. Na een korte voorstelling van alle deelnemers aan het debat worden een aantal actuele lokale onderwerpen naar voor geschoven. In het tweede deel komen vragen vanuit het publiek aan bod komen. Iedereen is welkom.