Perskring beloont verdienstelijke vrijwilligers 20 maart 2018

De Dendermondse Perskring reikte haar jaarlijkse Persprijzen uit. Die gaan naar inwoners die zich het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk maakten. Zo mocht wandelvereniging De Denderklokjes uit Lebbeke een trofee sport in ontvangst nemen. Sarah Verhasselt won de Persprijs in de categorie socio-cultureel. De jonge schrijfster wist de Averbode Verhalenprijs weg te kapen met haar eerste boek 'Een miljoen voor middernacht'. Luc Dierick werd in de bloemen gezet voor zijn inzet als vrijwilliger en duivel-doet-al achter de schermen van onder andere SK Grembergen, het Grembergse kermiscomité en de Sportraad.





(DND)