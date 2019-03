Paws & Friends geeft nuttige tips over honden houden Nele Dooms

26 maart 2019

Hondenschool Paws & Friends van Dendermonde organiseert op zaterdag 30 maart een informatieavond “Help, ik wil/heb een hond, wat nu?!”. De organisatoren richten zich tot mensen die net een hond hebben en zij die nadenken over de aanschaf ervan. De lezing belicht onderwerpen als de zoektocht naar het juiste ras en een betrouwbare fokker, tips voor de opvoeding van een pup en het gedrag van een volwassen hond, de juiste voeding en reizen met een hond. Aanwezigen mogen zich aan een avond vol nuttige tips en weetjes verwachten. De voordracht begint om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de kantine van Paws & Friends, aan de De Dammenlaan in Dendermonde. De toegang bedraagt 7 euro voor niet-leden, 5 euro voor leden. Info en inschrijvingen: pawsfriends@outlook.be.