Paul De Baere overleden 22 maart 2018

Paul De Baere, gewezen deken van Dendermonde is overleden. De priester was 75 jaar. De Baere werd priester gewijd in de zomer van 1968. Hij was eerst onderpastoor in Moerbeke-Waas en daarna in Lebbeke. De Baere werd later Proost van de Sociale Werken van het arrondissement Dendermonde en pastoor in de Sint-Jozefparochie van de wijk het Keur. Nadat hij in de loop der jaren nog andere parochies onder zijn hoede nam, werd hij in 2003 pastoor-deken van Dendermonde en pastoor van Schoonaarde. In 2005 werd hij pastoor van Dendermonde en Sint-Gillis-Binnen. Hij nam in mei 2016 afscheid, nadat hij veertien jaar lang deken was geweest. De Baere stond gekend als heel geëngageerd en altijd begaan met zijn mensen. Hij droeg bovendien het verenigingsleven altijd een warm hart toe. Hij overleed aan kanker. De begrafenis van De Baere vindt plaats op dinsdag 27 maart om 11.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde. (DND)