Patricia de Landtsheer leest voor Nele Dooms

30 november 2018

Jeugdauteur Patricia de Landtsheer uit Dendermonde stelt op zaterdag 1 december haar twee lievelingsboeken voor. Het gaat om de kinderboeken “Heikje Heks en haar Vriendjes” en “Ploef in de Kerstnacht”. De voorstelling vindt plaats op de bovenverdieping van de Standaard Boekhandel, aan de Oude Vest in Dendermonde. De Landtsheer leest er om 15 uur voor uit haar boeken. samen met de aanwezige kinderen zal ze ook het echte “Ploeflied” zingen. Iedereen is welkom.