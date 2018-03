Passie-kruis doet Ros Beiaardstad aan 05 maart 2018

02u30 0 Dendermonde Vrijwilligers droegen zaterdagavond het Passie-Kruis door Dendermonde. Het levensgroot kruis van zes op drie meter is op weg van Ieper naar Lier.

"Daar wordt op 24 maart een totaalspektakel rond het Passieverhaal van Christus gebracht", legt Wouter Rogiers, één van de initiatiefnemers in Dendermonde uit. "Er waren al twee eerdere edities in Ieper en Merchtem. Typerend van bij de start was dat er een groot kruis de theaterscène wordt opgedragen. Dat kruis is nu onderweg naar Lier en we zijn erg blij dat het ook in Dendermonde passeert. Zo willen we ook de Dendermondenaren laten zien dat wij geloven in dit verhaal over geloof, hoop en liefde.





Niet alleen Katholieke gelovigen, maar ook de Protestantste Gemeenschap, namen deel aan de tocht, net als leden van jeugdverenigingen en vormelingen. Van op het OLV-Kerkplein ging het via de Kerkstraat over de Grote Markt naar de Brusselsestraat om te eindigen aan het Heldenplein. (DND)