Pasar organiseert garageverkoop 16 mei 2018

Pasar Baasrode organiseert opnieuw haar jaarlijkse 'garageverkoop'. Ontstaan vanuit een initiatief met bewoners in de Geerstraat, strekt de verkoop zich tegenwoordig uit in heel Baasrode. In allerlei straten zetten bewoners hun garages of voortuin open voor het grote publiek om er tweedehandsspullen aan te bieden tegen zachte prijsjes. De garageverkoop vindt plaats op pinkstermaandag 21 mei. Wie wil meedoen, betaalt 5 euro om zijn adres op de deelnemerslijst te plaatsen. Info en inschrijvingen: 0486/22.12.67 of geerstraat@gmail.com. (DND)