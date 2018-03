Pasar opent praatcafé 02 maart 2018

Pasar Baasrode organiseert op zaterdag 3 maart een Praatcafé. Iedereen is welkom voor een gezellige babbel en meer te vernemen over het reilen en zeilen van de vereniging. Tijdens de avond is er ook een voorstelling over de het komende fiets-, wandel- en slenterweekend in Volendam. Het Praatcafé opent om 19 uur. Iedereen is welkom in de refter van gemeenteschool De Schakel, aan de Molenberg 7 in Baasrode. Info: mrose.vdvelde@telenet.be of 0485/31.03.54. (DND)