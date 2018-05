Pasar op de fiets 05 mei 2018

Pasar Baasrode kruipt op zaterdag 5 mei op de fiets voor haar jaarlijkse uitstap. Deze keer rijden de deelnemers naar het Donkmeer. De rit is ongeveer vijftig kilometer lang. De deelnemers verzamelen om 8.45 uur op de parking aan de Molenberg in Baasrode. Na de fietstocht wacht een avondmaal in Dendermonde. Deelnemen kost 30 euro voor leden, 35 euro voor niet-leden. Daar zijn ook middagmaal en avondmaaltijd inbegrepen. Info en inschrijvingen: mrose.vdvelde@telenet.be. (DND)