Pasar op dauwtrip Nele Dooms

20 februari 2019

Pasar Baasrode organiseert op zondag 24 februari een dauwtrip. Dat is een jaarlijkse gebeurtenis en telkens een groot succes. Deze keer stippelen de organisatoren een wandeling van ongeveer twee uur in Sint-Amands uit. De start is voorzien om 7.30 uur aan kinderboerderij De Cuytegemhoeve, Kuitegemstraat 61 in Sint-Amands. Na een stevige ochtendwandeling om te genieten van de ontwakende natuur, volgt een lekker ontbijt. Info en inschrijvingen: mrose.vdvelde@telenet.be of0485/31.03.54.