Pasar in alle vroegte op dauwtrip 23 februari 2018

Pasar afdeling Baasrode organiseert op zondag 25 februari een dauwtrip. De deelnemers mogen zich verwachten aan een wandeling van ongeveer twee uur in de vroege ochtenduren. De deelnemers verkennen de streek van Buggenhout en Opstal. De start is voorzien om 7.30 uur aan Manège 't Hoefijzer, aan de Dreef 14 in Opstal. Na een mooie tocht staat daar ook een lekker ontbijt te wachten. Dat is voorzien tegen 9.30 uur. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: mrose.vdvelde@telenet.be of 0485/31.03.54. (DND)