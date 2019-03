Pasar geniet van dauwtrip Nele Dooms

14 maart 2019

12u42 0

De leden van Pasar Baasrode genoten ten volle van een dauwtrip. In de vroege ochtend tekenden meer dan honderd deelnemers present om de omgeving te verkennen bij de opkomende zon. “Het is een schitterende start van een nieuw werkjaar”, zegt Karel De Cock van Pasar Baasrode. “Onze dauwtrip is uitgegroeid tot een jaarlijkse gigantisch succes, met een recordaantal deelnemers. Zij kiezen er allemaal bewust voor om vroeg uit de veren te komen om de tocht niet te missen. We genieten niet alleen van een ochtendwandeling, maar vervolgens ook van een lekker en stevig ontbijt.”