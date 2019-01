Pas en Creyelman krijgen topplaats bij verkiezingen Nele Dooms

14 januari 2019

14u50

Twee streekgenoten, Barbara Pas, gemeenteraadslid uit Dendermonde, en Steven Creyelman, gemeenteraadslid uit Buggenhout, zullen bij de komende verkiezingen een topplaats innemen op de Kamerlijst van Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen. Dat werd zonet door de partijraad beslist. Barbara Pas (37), momenteel fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt lijsttrekker. Dat wordt gezien als een logische keuze. Grotere verrassing is Steven Creyelman (46), die terug te vinden zal zijn op de derde plaats. “Dat is te danken aan het mooie resultaat dat Creyelman en zijn ploeg bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Buggenhout boekten”, zegt Pas. “De persoonlijke score was erg goed en Vlaams Belang vermeerderde er haar aantal zetels van één naar vier. We willen de Buggenhoutse afdeling waarderen met een derde plaats voor haar kopman Creyelman.”