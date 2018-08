Parodie op nieuw logo Ros Beiaard Nele Dooms

30 augustus 2018

12u07 1 Dendermonde De Orde der Stalhouders, die het Peird van Sint-Gillis onder haar hoede heeft, maakte een eigen parodie op het nieuwe campagnelogo voor de Ros Beiaardommegang 2020. Het Ros Beiaardcomité lanceerde het nieuwe kleurrijke ontwerp deze week en dat zorgt voor een stroom aan uiteenlopende reacties.

De Orde der Stalhouders kwam als reactie ook met een "nieuw logo" op de proppen en lanceerde dat op sociale media. Het originele logo in blauw en geel van een varken, symbool van Sint-Gillis, op de rug van een paard, kreeg ook een veel kleurrijker opsmuk. Het werd in een mum van tijd massaal gedeeld op facebook.

"Natuurlijk was dit een klein grapje aan het adres van onze vrienden van het Ros Beiaardcomité, omdat hun opmerkelijke nieuwe logo voor zoveel commotie zorgt", zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. "Voor ons eigen logo blijven we trouw aan het blauw en geel."

De Orde roept de inwoners van Sint-Gillis dan ook op om naar aanleiding van de Bloemencorso zondag, waarbij ook het Peird van den Halt zijn opwachting maakt, huisgevels te versieren met blauw en geel. De mooist versierde gevels maken kans op leuke prijzen. "Het is vooral de bedoeling om de gemeente een feestelijke aanblik te geven tijdens de passage van de bloemenwagens", zegt Callaerts.

Het campagnelogo voor de Ros Beiaardommegang in 2020, ontworpen door Ivan Van Hooste, blijft ondertussen voor gemengde reacties zorgen. Heel wat Dendermondenaren zijn razend enthousiast over het kleurrijk ontwerp, anderen vinden het op niets lijken. Dat de Heemskinderen wimpels vasthouden in plaats van zwaarden en dat er slechts drie in plaats van vier te zien zijn, zorgt zelfs voor discussie. Maar zoals bij alles: over smaken en kleuren valt niet te twisten.