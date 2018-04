Parkeerverbod voor wielerwedstrijd 13 april 2018

In verschillende straten zal dit weekend een parkeerverbod gelden. Aanleiding is een wielerwedstrijd voor vrije liefhebbers VWF op zaterdag 14 april. De renners vertrekken in de Hoofdstraat, aan café Half Af, en rijden door de Sint-Onolfsdijk, Maaistraat, Koebosstraat en Heirstraat, om weer te eindigen in de Hoofdstraat. De wedstrijden starten om 12 uur en eindigen rond 18 uur. Om dat veilig te laten verlopen, neemt het stadsbestuur enkele verkeersmaatregelen. Er geldt een parkeerverbod vanaf 10 uur in de Hoofdstraat, Heirstraat en de Koebosstraat. Het kruispunt van de Kapellestraat met de Hoofdstraat wordt afgesloten voor het verkeer. Voor de veiligheid van de renners wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op het volledige parcours. In de Vrijstraat, tussen de Kapellestraat en Hoofdstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. (DND)