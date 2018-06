Parkeerverbod voor wielerwedstrijd 28 juni 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde neemt extra verkeersmaatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Grembergen. De 'Ronde van de Vossenhoek' vindt plaats op zondag 1 juli, tussen 14.30 en 18 uur. De renners vertrekken in de Vossenhoek en rijden door de Grootbroekstraat, de Letterwinkelstraat, de parallelweg langs N41, de Scheldedijk, de benedendijk en de Karel Eeckhoutstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, mogen er geen voertuigen stilstaan of parkeren in de straten van het parcours. Het parkeerverbod gaat in vanaf 13 uur. Het circuit wordt ook volledig afgesloten voor het verkeer gedurende de hele wedstrijd. (DND)