Parkeerverbod voor wielerkoers 23 juni 2018

In meerdere straten in Dendermonde geldt op zondag 24 juni een parkeerverbod. Aanleiding is de wielerwedstrijd voor de vrije liefhebbers VWF. De renners gaan om 12.30 uur van start. Ze rijden via de Bijlokestraat, Ros Beiaardstraat, Nieuwburcht, Kwintijnpoort, Sint-Onolfsdijk en Nieuwe Tijsluis. In al deze straten geldt vanaf 9 uur tot het einde van de wedstrijd een parkeerverbod. Een verkeersverbod geldt er niet. Het verkeer wordt wel tijdelijk stilgelegd bij de passage van de renners. Voor hun veiligheid wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Bijlokestraat, tussen Nieuwe Tijsluis en Donckstraat. Chauffeurs moeten in dit gedeelte van het parcours meerijden in de rijrichting van de wielerwedstrijd. (DND)