Parkeerverbod voor Paasmarkt 31 maart 2018

03u18 0

Voor het eerst organiseren het stadsbestuur, plaatselijke handelaars en de provincie een Paasmarkt in Dendermonde. Dat gaat gepaard met enkele extra verkeersmaatregelen in het centrum om de veiligheid van het gebeuren te garanderen. De Paasmarkt vindt plaats op het Heldenplein op zondag 1 en maandag 2 april. Naast leuke animatie voor de kinderen en unieke decoratie, zullen lokale handelaars hun producten aanbieden. Een bezoekje brengen kan op zondag van 10 tot 17 uur en op maandag van 10 tot 14 uur. Naar aanleiding hiervan geldt er een rij- en parkeerverbod op het Heldenplein vanaf vandaag, zaterdag 31 maart, om 7 uur tot dinsdag 3 april om 12 uur. In het deel van de Zwijvickstraat, tussen Heldenplein en Nijverheidsstraat, geldt eenrij- en parkeerverbod van zondagochtend tot maandagnamiddag. (DND)