Parkeerverbod voor Harduynloop Nele Dooms

14 maart 2019

15u48

Naar aanleiding van de Harduynloop in Oudegem neemt het Dendermondse stadsbestuur enkele extra verkeersmaatregelen. Het Oudercomité van de Harduynschool in Oudegem organiseert op zondag 17 maart voor de tweede keer een recreatieve jogging voor jong en oud. Er zijn vier wedstrijden voor kinderen en volwassenen, met verschillende afstanden. Het parcours situeert zich in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Bosstraat, de Lambroekstraat en het Bleienpark. Om de veiligheid te garanderen zullen alle straten van het parcours verkeersvrij zijn van 9.45 tot 13 uur. Er geldt ook een parkeerverbod van 9 tot 13 uur in de Lambroeckstraat, tussen de Hoekstraat en Bleienpark.