Parkeerverbod tijdens Bike Boulevard 24 mei 2018

Zondag 27 mei wordt er in de Stationsstraat in Dendermonde, ter hoogte van het park en aan de andere uitgangen van het stadspark, een plaatselijk parkeerverbod ingesteld, want dan vindt Bike Boulevard plaats.





Het fietsevent is ondertussen aan de derde editie toe. Bike Service Pieters, de organisator, voorziet optredens van verschillende bands en dj's, foodtrucks, een marktje, kidscorner, bars en gezellige zithoeken. Fietsen staan natuurlijk tijdens het hele gebeuren centraal. Voor het eerst vindt een vriendschappelijk tornooi Bike Polo plaats. Vorig jaar was het evenement een schot in de roos met een massa bezoekers. De organisatoren hopen dit jaar nog beter doen. "De kracht van dit event zit in het lokale karakter", zegt Stijn Pieters van Bike Service Pieters. "De bands die optreden bijvoorbeeld zijn allemaal afkomstig uit deze streek." Bike Boulevard vindt plaats van 9 tot 22 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het William Bruynincxpark in Dendermonde.





Info: www.bikeboulevard.be. (DND)