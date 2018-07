Parkeerverbod in Hoofdstraat Nele Dooms

26 juli 2018

15u00 0

Er geldt zaterdag 28 juli een verkeersverbod in de Hoofdstraat in Appels. Aanleiding is de Appelrun, een loopwedstrijd voor jong en oud. Het parcours loopt over het jaagpad langs de Schelde en door het natuurgebied Hoge Maai. De wedstrijden starten aan de Hoofdstraat 187 vanaf 14 uur. Om alles veilig te laten verlopen, neemt het Dendermondse stadsbestuur extra verkeersmaatregelen. Er mogen van 13 tot 18 uur geen voertuigen stilstaan of parkeren in de Hoofdstraat, tussen huisnummer 137 en 175. Het parkeerverbod zal met de nodige verkeersborden aangeduid worden.