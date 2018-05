Parkeerverbod door triatlon 23 mei 2018

Voor de duatlon en triatlon van het Koninklijk Atheneum van Dendermonde op zondag 27 mei neemt het stadsbestuur een aantal extra verkeersmaatregelen. De recreatieve duatlon- en triatlonwedstrijden beginnen om 13 uur en eindigen rond 17.30 uur. De zwemproef vindt plaats in de Brusselse Forten aan de Burgemeester Portmanslaan. Op het volledige parcours geldt een verkeersverbod van 12 tot 18 uur, net als een parkeerverbod. Parkeren mag ook niet in de Geldroplaan, de Burgemeester Portmanslaan en Paardentrapstraat, het Nieuw Kwartier, Gentsesteenweg en Kerkstraat. De Molenstraat en Sint-Rochusstraat worden even tweerichtingsverkeer. In de Zuidlaan is eenrichtingsverkeer mogelijk vanaf de Molenstraat richting Geldroplaan. In het Gildenhof en Sint-Rochusstraat mag enkel plaatselijk verkeer. (DND)