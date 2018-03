Parkeervakken beter aangeduid 19 maart 2018

Het schepencollege laat extra wegmarkeringen aanbrengen in verschillende straten in Sint-Gillis-Dendermonde. Bedoeling is om zo de indeling in de parkeerstroken te verduidelijk. Een aantal markeringen moet ook de aanwezigheid van fietsers in de tegenrichting onder de aandacht brengen. De markeringen komen in de Otterstraat, Koning Albertstraat, Prinskouterstraat, Weggevoerdenstraat en Jozef Van Bogaertstraat. (DND)