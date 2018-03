Parkeerapp EasyPark ook in Ros Beiaardstad 09 maart 2018

EasyPark, de grootste mobiele parkeerapp van Europa, breidt zijn diensten uit naar België. Onder andere Dendermonde is één van de eerste steden waar men de EasyPark-app, die voordien al beschikbaar was in bijna zevenhonderd steden in ele ander landen, kan gebruiken. EasyPark wordt beschouwd als één van de meest innovatieve parkeerapps ter wereld. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld een waarschuwing als ze wegrijden van hun parkeerplek zonder dat ze hun sessie beëindigd hebben en dus te veel dreigen te betalen. "Zo biedt de app een oplossing voor die typische ergernis rond mobiel parkeren. En het is een extra stimulans om mobiel parkeren te omarmen", klinkt het. EasyPark lanceert binnenkort ook de Find & Park-feature. Die service toont automobilisten de beste route naar locaties met de grootste kans op vrije parkeerplekken. EasyPark is beschikbaar in de App Store en Google Play. Registratie is gratis. (DND)