Parkeer- en rijverbod tijdens Keurkermis Koen Baten

31 juli 2018

18u23 0

Van 3 tot 5 augustus kan je op het keur terecht voor de jaarlijkse Keurkermis. Tijdens de kermis zijn er verschillende straten afgesloten voor het verkeer. De activiteiten vinden plaats in de Ommegancklaan en de Pijnderslaan. Daarom geldt er vanaf vrijdag een parkeer- en rijverbod om 9 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds. Ook op zaterdag is er hetzelfde parkeer- en rijverbod. Op zondag mag je tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds niet parkeren op de Ommegancklaan en de Pijnderslaan. Op zaterdag en zondag is de Kolvenierslaan enkel voor plaatselijk verkeer.