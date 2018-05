Panters serveren paling 15 mei 2018

Basketbalclub Panters van Baasrode organiseert voor de 58ste keer haar jaarlijkse Pantersfeesten. De sportclub opent dan een feestrestaurant en serveert paling. Naast paling in 't groen en paling in tomatensaus, staan ook tomaat-garnaal, vol-au-vent en kinderschotel met curryworst op het menu. Smullen kan op zaterdag 19 mei, van 18 tot 21.30 uur, en op zondag 20 mei, van 12 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur. Iedereen is welkom in de Pantershal, aan de Molenberg in Baasrode. (DND)