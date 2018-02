Pannenkoekenbak voor Lichtmis 02 februari 2018

De lokale dienstencentra Zilverpand van Dendermonde en Zonnebloem uit Sint-Gillis laten Lichtmis niet zomaar voorbij gaan. Beide organiseren vandaag een grote pannenkoekenbak.





Tussen 14 en 17 uur kan iedereen komen genieten van pannenkoeken met een kop koffie. Liefhebbers zijn welkom in Het Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde en in De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Info: LDC.zilverpand@ocmw.dendermonde.be of ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)