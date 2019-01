Pannenkoeken smullen in ‘t Plein Nele Dooms

18 januari 2019

Lokaal dienstencentrum ‘t Plein van Baasrode organiseert op woensdag 23 januari een pannenkoekenbak. Iedereen is welkom om te komen smullen. Bezoekers kunnen genieten van twee pannenkoeken en een tas koffie aan 3,5 euro. Wie wil, kan ook pannenkoeken mee naar huis nemen. De pannenkoekenbaknamiddag start om 14 uur en duurt tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van ‘t Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode.