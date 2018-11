Paleontologen blazen verzamelen rond mammoet Nele Dooms

14 november 2018

Het recent gerestaureerde mammoetskelet dat op de zolder van het Vleeshuismuseum aan de Grote Markt in Dendermonde staat, zal dit weekend centraal staan tijdens een bijeenkomst van de Belgische Vereniging voor Paleontologie. Die organiseert op zaterdag 17 november een ‘Internationaal Mammoetsymposium: Mammoeten en Mammoetecologie’. Paleontologen komen daarvoor samen in het stadhuis van Dendermonde. De wolharige mammoet werd meer dan tweehonderd jaar geleden voor het eerst beschreven en was al aanleiding tot duizenden wetenschappelijke publicaties. Toch valt er vandaag nog vanalles over deze ijstijdkoning te ontdekken. Gerenommeerde paleontologen uit België, Nederland en Canada zullen tijdens het symposium onderzoeksresultaten over mammoeten en hun leefgemeenschap en habitat delen. Het symposium staat onder leiding van Carolien Van Hecke, directeur van de Stedelijke Musea van Dendermonde. Natuurlijk staat er ook een bezoek aan het Vleeshuismuseum op het programma. De bijeenkomst start om 11 uur. Info: ww.paleontologie.be.