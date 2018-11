Pakkend theater voor Kinderfonds Tondeldoos Nele Dooms

Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen in kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde, organiseert de voorstelling ‘Ik ben Iemand/Niemand’. Dit theaterstuk brengt het unieke en waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Ze heeft het over haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en over haar liefdes, maar vooral over haar leven in armoede in een welvaartsmaatschappij. Auteur Guy Didelez werkte voor dit verhaal samen met Lieven De Pril, die professioneel en als vrijwilliger actief is bij Welzijnszorg-Armoede Uitsluiten en de vzw Welzijnsschakels, waar armen het woord nemen. De opbrengst van de voorstelling gaat naar De Tondeldoos. De voorstelling begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: tondelvzw@gmail.com of 052/20.26.26.