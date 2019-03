Padden overleven overzet, maar sterven door ruimingswerken Nele Dooms

14 maart 2019

15u22 0 Dendermonde Vrijwilligers mogen dan wel hun uiterste best gedaan hebben om op de grens van Mespelare met Gijzegem voor een veilige paddenoverzet te zorgen, ze worden nu geconfronteerd met tal van dode diertjes. Volgens Natuurpunt zijn die omgekomen door ruimingswerken van de grachten. Dendermondse Schepen Leen Dierick (CD&V) zal bij een volgend overleg met het polderbestuur vragen om voortaan rekening te houden met de diertjes.

De jaarlijkse paddenoverzet op de grens van Mespelare met Gijzegem en Mespelare redt elk jaar honderden padden, kikkers en andere amfibiën. Ook de voorbije dagen waren vrijwilligers druk in de weer om aan de Scheutlagestraat en Meersstraat diertjes veilig over te zetten. Dat werk lijkt nu tevergeefs. “Zonder overleg werden nabijgelegen grachten geruimd”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “Door deze werken zijn de amfibieën onder een dikke laag slib op de oevers terecht gekomen en zijn daardoor gestorven. Het is onbegrijpelijk dat deze werken nu plaatsvinden, in volle voortplantingsseizoen van amfibiën. Er moet overleg komen met het polderbestuur om dergelijke ruimingswerken vooraf te bespreken.”

De ruimingswerken werden uitgevoerd door de Polder Beneden Dender, gesubsidieerd door Dendermonde, Aalst en de provincie om grachten en dijken tussen Aalst en Dendermonde te onderhouden. Volgens Jan Vermeir van de Polder zijn er vaak tegengestelde belangen tussen de Polder en Natuurpunt. “Zij willen padden in de grachten, maar wij moeten ervoor zorgen dat de grachten niet overstromen”, zegt hij. “Onderhoud van grachten is erg belangrijk. Als bij een overstroming bewoners een halve meter water in huis hebben, zullen ze niet aan de padden denken.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) wil met de stad in overleg gaan met de Polder Beneden-Dender. “Al moet gezegd dat de vereniging op zich niets fout gedaan heeft”, zegt ze. “De ruimingswerken zijn uitgevoerd op 11 maart. De wet bepaalt dat dit enkel in het broedseizoen niet mag en dat is voorzien van 15 maart tot juni. Blijkbaar overlapt dit nu met de trek van padden en ik begrijp de commotie rond de overleden diertjes. Het is een spijtige samenloop van omstandigheden. Daarom gaan we de Polder vragen hier in de toekomst rekening mee te houden, zodat situaties als deze zich niet meer voordoen.”