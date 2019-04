Paasstage voor jonge voetballertjes Nele Dooms

08 april 2019

15u14 0

Jonge voetballertjes kunnen dankzij voetbalclub KFC Baasrode tijdens deze paasvakantie genieten van een paasstage. De trainingsweek is jaarlijkse gewoonte bij de club. Zowel jongens als meisjes, leden als niet-leden kunnen aan de driedaagse stage deelnemen. Enige voorwaarde is dat de deelnemers geboren zijn tussen 2013 en 2004. De Paasstage vindt plaats op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april, telkens van 8.30 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 7.30 tot 17 uur. De stage vindt plaats op de terreinen van KFC Baasrode, aan de Molenberg in Baasrode. Deelnemen kost 20 euro per dag of 60 euro voor de ganse stage. Info en inschrijvingen: fcbkv@hotmail.com of www.kfcbaasrode.be.