Paasstage SK belooft nu al succes te worden Nele Dooms

18 januari 2019

Voetbalclub SK Grembergen wil tijdens de paasvakantie, van 15 tot 19 april, opnieuw een paasstage organiseren voor voetballertjes tussen vijf en twaalf jaar. De club zal daarvoor samenwerken met FC Eskagee. “De jongste jaren kreeg de jeugdwerking een extra boost door verjonging van de verantwoordelijken”, zegt Kevin Buydts. “Dit zorgde voor een hernieuwde impuls met extra initiatieven zoals een Halloweentocht, trainersopleidingen op de club en een testbatterij, maar ook voor de uitbouw van bestaande evenementen, zoals het jeugdtornooi en de paasstage. Dit laatste is duidelijk een succes. Eigen jeugdtrainers zorgen voor het voetbalplezier, ouders en vrijwilligers nemen het extra-sportieve op zich en oudere jeugdspelers mogen komen helpen in de hoop dat ze daarmee interesse krijgen in het trainerschap.” Aan de paasstage kunnen maximum honderd spelertjes deelnemen, een aantal dat met gemak bereikt wordt. “Dat lijkt op den duur als inschrijven voor Tomorrowland”, zegt een tevreden Buydts.