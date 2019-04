Paashaas bezoekt maandagmarkt Nele Dooms

17 april 2019

16u42 0

De paashaas komt op maandag 22 april langs tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde. Dat moet voor extra animo zorgen voor de bezoekers in het stadscentrum. Van 9.30 tot 12.30 uur zal de paashaas paaseitjes uitdelen aan de voorbijgangers. Iedereen mag op zoek naar hem gaan in de Brusselsestraat, Oude Vest, Vlasmarkt, Grote Markt, Kerkstraat, Justitieplein en Franz Courtensstraat. Het initiatief gaat uit van de Dienst Middenstand.