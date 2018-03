Paasfeest met Marino Punk 30 maart 2018

Lokaal dienstencentrum De Zonnebloem organiseert vandaag haar Paasfeest. Daarop is een optreden van Marino Punk voorzien. De accordeonspelende punker is bekend van verschillende televisie- en radioprogramma's. Hij brengt melancholische zigeunermuziek, laat aanwezigen meezingen op oude bekende liedjes en laat liefhebbers dansen op een swingende wals of een strakke tango. Het Paasfeest begint om 12.30 uur. Om 13 uur staat er kip of ribbetjes als lunch op het menu. Het optreden van Marino Punk start om 14 uur. Vanaf 16 uur kan iedereen genieten van koffie met gebak. Wie 's middags mee wil eten, betaalt 17 euro. Wie alleen naar het optreden komt, betaalt 6 euro.





Liefhebbers kunnen terecht in de poyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat. Info: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)